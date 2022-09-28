Bir Peri Masalı'nın ilk bölümü izleyiciyle buluştu. Zeynep bir bebek bakıcısı fakat eline geçen yüklü miktar para ile hayatı tamamen değişiyor. Alina Boz'un yeni dizisi Bir Peri Masalı 1. bölümüyle izleyenleri heyecanlandıracak. İşte Bir Peri Masalı 1. bölüm izleme bağlantısı ve dizi hakkında merak edilenler

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve Merve Çolak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Bir Peri Masalı", 28 Eylül 2022 Çarşamba günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

BİR PERİ MASALI 1. BÖLÜM İZLE!

Bir Peri Masalı ilk bölümüyle saat 20.00'de FOX TV'de...

Hep zengin olmayı hayal eden Zeynep'in karşısına bir gün ansızın bir çanta dolusu para çıkar. Zeynep, bulduğu bu parayla kendisini baştan aşağı değiştirerek yeni kişiliğiyle cemiyete karışır. Peki bundan sonra her şey Zeynep'in hayalini kurduğu gibi mi gelişecek?

BİR PERİ MASALI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir.

Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır.

Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI KONUSU VE OYUNCULARI

Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik, Şener Savaş, Okan Urun, Tülin Ece, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizide; her daim daha fazlasını hak ettiğini düşünen, lüks bir hayatı düşleyen Zeynep'in hikayesi ele alınacak.