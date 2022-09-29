28 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları: Cumhurbaşkanı İle Özel, O Kız, Bir Peri Masalı reyting sıralaması

28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de Bir Peri Masalı, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Cumhurbaşkanı İle Özel, TRT 1'de Mükemmel Eşleşme, Star Tv'de Yalı Çapkını ve Show TV'de Avanak Abdi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 28 Eylül 2022 Çarşamba reyting sıralaması

28 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

28 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada O Kız, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada O Kız yer aldı.

28 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.