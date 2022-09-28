Kanal D'nin yeni dizisi O Kız, 2. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Başrollerinde Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu(Ozan) ve Dilin Döğer'in (Zeynep) yer aldığı dizinin yeni bölümünde Sitare'nin sosyal medyaya sızdırdığı görüntüleri babası ve dedesi tarafından izlenecek mi? O kız 2. bölüm full izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

O KIZ 2. BÖLÜM İZLE!

O Kız, heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D'de...

O KIZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen, sezonun iddialı dizisi "O Kız" yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not alan dizinin, yönetmenliğini Özlem Günhan üstlenirken, senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin ekrana gelecek olan 2'nci bölümünün konusu şöyle;

O Kız 2. bölümde; Sitare görüntüleri sosyal medyaya sızdırınca, Zeynep'in hayatının ortasına kocaman bir bomba düşer.

Genç kızın hayatı artık dönüşü olmayacak şekilde değişmeye başlamıştır. Zeynep ise, başına gelenlerle uğraşmaya çalışırken henüz büyük değişimin eşiğinde olduğunun farkında değildir. Acaba video babası ve dedesi tarafından izlenecek mi?

Ev ahalisi ve özellikle de her fırsatta evdeki varlıklarından şikayetçi olan eniştesi durumu fark edecek mi?

Yaşananlar kendisinden saklanmaya çalışılsa da Kadir, çocuksu masumluğu ile etrafında dönen meselelere dahil olmaktan kendini alıkoyamaz.

Sitare'nin kontrolünde yayılan görüntüler Ozan'ın içine düştüğü durumdan yakasını kurtarmasını sağlayacakken işler bir anda sarpa sarar.

Zeynep birkaç gün önce aklının ucundan bile geçiremeyeceği kadar inanılmaz şeyler yaşamaktadır. Bütün bunlar ona birkaç gün önce yapmayı asla düşünmeyeceği şeyler yaptırır. Ama hayatı düzene girmek yerine baş döndürücü bir hızla karmaşıklaşır.

ZEYNEP, HAYATININ SINAVINI VERİYOR!

Kadir, Zeynep için iyi bir baba olmak ister. Kendi sorununu tam olarak algılayamasa da Zeynep için yeterli olmadığını düşünür. Zeynep'in ise sınavı yeni başlayacaktır. Ozan ve Sitare'nin ifşa oyunu Zeynep'i zor bir durumun içine sokar. Bir taraftan babasıyla ilgili sorunlarla boğuşurken bir taraftan yediği yaftayı üzerinden atmaya çalışacaktır.

O KIZ OYUNCULARININ İSİMLERİ

O Kız'ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.