Bir Peri Masalı 4. bölümü izleyiciyle buluştu. FOX TV'de ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Hamit'in aile reisliğini geçici de olsa Onur'a devretmesi ailede şok dalgaları yayar. Alina Boz'un yeni dizisi Bir Peri Masalı 4. bölümüyle izleyenlerin ilgisini çekti. İşte Bir Peri Masalı 4. bölüm izleme bağlantısı ve son bölüm özeti

BİR PERİ MASALI 4. BÖLÜM İZLE

Bir Peri Masalı yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV'de...

BİR PERİ MASALI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve Merve Çolak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bir Peri Masalı, 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Bir Peri Masalı'nın 4. bölümünde Hamit'in aile reisliğini geçici de olsa Onur'a devretmesi ailede şok dalgaları yayar.

Harika, çocuklarının Onur'a karşı atağa geçmesini istediğinde ise Neslihan elini ayağını her şeyden çeker, fakat Onur'la başka bir konuda da savaşa girmeye hazır olan Zafer ilk kez kendini gösterir.

Zeynep'in başında ise Köksal ailesinin iç savaşından daha büyük bir dert vardır. Bulduğu parayı geri vermediği sürece Alp'in hayatı tehlikede olacaktır.

Bige ise her konuda Zeynep'e köstek olmak konusunda kararlıdır.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Alp, Zeynep'i yeni hayatında bulmuş ve köşeye sıkıştırmıştır. Zeynep, onu ele vermemesi için Alp'i ikna edebilecek midir? Onu ikna etse bile Zeynep'i en çok korkutan kişi onun izini bulmuştur: Babası.

Onur ise kendi babasıyla ilk kez Zeynep sayesinde yüzleşmeye karar vermiştir. Fakat bu yüzleşmenin sonucu çok ağır olur. Hamit'in yokluğunda varis savaşı için Harika, Onur'a karşı iyice cephe alır. Ama bu savaşın ilk galibi herkes için büyük bir sürpriz olacaktır...