19 Ekim reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Gönül Dağı Hayat Bugün,Tuzak reytingleri

19 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Hayat Bugün, O Kız, Kuruluş Osman, Gecenin Ucunda, Gönül Dağı, Tuzak ve Peri Masalı dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 19 Ekim 2022 reyting sonuçları

19 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 Grubu izleyicide ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 O KIZ KANAL D

8 GECENIN UCUNDA STAR TV

9 HAYAT BUGUN SHOW TV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 O KIZ KANAL D

6 GECENIN UCUNDA STAR TV

7 HAYAT BUGUN SHOW TV

8 TUZAK TV8

9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10 ATV ANA HABER ATV

Bir Peri Masalı 4. bölüm full izle!

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 HAYAT BUGUN SHOW TV

7 O KIZ KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 GECENIN UCUNDA STAR TV

10 TUZAK TV8