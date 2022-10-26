Bir Peri Masalı 5. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve Merve Çolak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bir Peri Masalı, 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bir Peri Masalı 5. bölümde Zeynep'in yapması gereken önemli bir seçimi olacaktır. Bir Peri Masalı 5. bölüm izle tek parça!

BİR PERİ MASALI 5. BÖLÜM İZLE

Bir Peri Masalı dizisinde, "Hayat neden benim yüzüme hiç gülmedi?" diye düşünen Zeynep'in (Alina Boz) hikayesi ekrana yansıtılıyor.

BİR PERİ MASALI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Bir Peri Masalı'nın 5. bölümünde Bige'yi ifşa etmeleri hem Zeynep, hem de Neslihan ve Harika için ters teper.

Onur, Bige ile daha da yakınlaşırken, Neslihan başta olmak üzere ailedeki herkese karşı sert bir tavır alır ve hepsini şirketten uzaklaştırır.

Melis tarafından reddedilen Zafer ise Melis ile Zeynep arasındaki bağı çözmek konusunda kararlıdır.

Ulaştığı bilgiler ile Zeynep'le yüzleştiğinde ise Zeynep'in yapması gereken önemli bir seçimi olacaktır.

Bir Peri Masalı yeni bölümüyle çarşamba günü saat 20.00'de FOX TV'de...

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bir Peri Masalı'nın önceki bölümünde Hamit'in aile reisliğini geçici de olsa Onur'a devretmesi ailede şok dalgaları yayar.

Harika, çocuklarının Onur'a karşı atağa geçmesini istediğinde ise Neslihan elini ayağını her şeyden çeker, fakat Onur'la başka bir konuda da savaşa girmeye hazır olan Zafer ilk kez kendini gösterir.

Zeynep'in başında ise Köksal ailesinin iç savaşından daha büyük bir dert vardır. Bulduğu parayı geri vermediği sürece Alp'in hayatı tehlikede olacaktır.

Bige ise her konuda Zeynep'e köstek olmak konusunda kararlıdır.