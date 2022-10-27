26 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, O Kız, Bir Peri Masalı

26 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; O Kız, Hayat Bugün, Kuruluş Osman, 3'te 3, Yalı Çapkını, Tuzak, Bir Peri Masalı dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 26 Ekim 2022 reyting sonuçları

26 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



26 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Kuruluş Osman özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 O KIZ KANAL D

8 HAYAT BUGUN SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 TUZAK TV8

6 ESRA EROL'DA ATV

7 GECENIN UCUNDA STAR TV

8 HAYAT BUGUN SHOW TV

9 O KIZ KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 HAYAT BUGUN SHOW TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 O KIZ KANAL D

8 TUZAK TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 GECENIN UCUNDA STAR TV

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Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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