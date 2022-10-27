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Spor

Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fiorentina-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu beşinci hafta maçında bu akşam İtalyan temsilcisi Fiorentina ile karşılaşacak. Peki Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fiorentina-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

27 Ekim 2022 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fiorentina-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki 5. hafta maçında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-Lacivertli takım İBFK, İtalya'daki ilk maçta Fiorentina'yı 3-0'lık skorla yenmişti. Peki Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Başakşehir-Fiorentina maçı saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar...

FİORENTİNA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci hafta maçında bugün İtalya'nın Fiorentina takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Fiorentina-Başakşehir maçı 27 Ekim 2022 Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak.

İtalya'da Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı.

BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başakşehir maçı TV8,5'tan naklen yayınlanacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci haftasında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 47. kez sahne olacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 46 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir 10 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, deplasmanda golsüz berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'da 3-0 mağlup etti.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile RFS karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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