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  • Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Cluj maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler
Spor

Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Cluj maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

Sivasspor - Cluj maçı bu akşam oynanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek. Peki Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Cluj maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

27 Ekim 2022 Perşembe 12:44 - Güncelleme:
Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Cluj maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler
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Sivasspor maçı için hazırlıklar tamamlandı. Konferans Ligi G Grubu 5. maçında Sivasspor, sahasında Cluj'u ağırlıyor. Sivasspor, Avrupa kupalarında grup aşamasında konuk ettiği 5 maçta 1 galibiyet aldı. ? Sivasspor - Cluj maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki Sivasspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Cluj maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları

SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - CLUJ MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Cluj maçı saat 22.00'de başlayacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek.

Avrupa kupalarında daha önce 26 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

SİVASSPOR - CLUJ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Charisis, Dia Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare

Cluj

Scuffet, Manea, Kolinger, Matias, Camora, Deac, Petrila, Boateng, Muhar, Malele, Yeboah

Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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