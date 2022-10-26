Tuzak 2. Bölüm izle! Tuzak dizisi 2. bölüm full izle!

TV8'in yani dizisi Tuzak, 2. bölümüyle ekrana geldi. Yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı Tuzak dizisinin 2. bölümüne "Sen bu kıza aşık mı oluyorsun?" sözü damga vurdu. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte Tuzak 2. bölüm full izleme linki. Tuzak 2. Bölüm izle!

TUZAK 2. BÖLÜM İZLE!

Tuzak dizisinin 2. bölümü TV8'de yayınlandı.

İddialı senaryosu ve birbirinden güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yeni dizi, seyirci tarafından çok beğenildi.

Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi başarılı isimler yer alıyor.

TUZAK DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?



Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay (Talat Bulut) tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği'nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kaldı. Eline tutuşturulan USB'de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttu.

Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay'ı (Bensu Soral), bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirdi. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlendi ve kirli avukat olarak nam salmış Çınar Yılmaz'ı (Akın Akınözü) aradı.

Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnatçı, ulaşması zor, yönetilmesi imkansız bir adam olan Avukat Çınar 'kirli' lakabını şimdiye dek ipten aldığı müvekkillerine borçlu.

Gazete manşetlerinde 'Adaletin Çarpık Yüzü' diye anılan bu gizemli adam, Gümüşay ailesinin zaaflar ve sırlardan örülü bir tuzağa düştüğünü söyledi. Eğer yardımını istiyorlarsa, inisiyatif onda olmak zorunda!

TUZAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır. Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir...

TUZAK OYUNCULARI KİMLER?

Talat Bulut (Aslan)

Akın Akınözü (Umut)

Bensu Soral (Çiçek)

Rıza Kocaoğlu (Güven)

Onur Durmaz (Ali)

İlayda Çevik (Luna)

Yağız Can Konyalı (Mete)

Sıla Türkoğlu

Naz Göktan

Eylül Su Sapan

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

İbrahim Şahin