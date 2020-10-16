16 Ekim 2020 Cuma 09:53 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 09:53

Bir Zamanlar Çukurova 68. bölümüyle Atv ekranlarında izleyici ile buluştu. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Demir, Züleyha'ya yol verir. Artık onu tutmak istemediğini söyler ve Yılmaz'a gitmesine izin verir. Yılmaz da Demir de çocuğunu almak için elinden geleni yapacaktır. Bir Zamanlar Çukurova 68. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 68. bölüm izleme linki.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 68. BÖLÜM İZLE

Çukurova'dan kaçmaya hazırlanan Züleyha ve Yılmaz yine bir engelle karşılaşır. Hünkar ve Gülten'e veda ederek hem sevinçle hem mutluluk gözyaşları içinde konaktan çıkan Züleyha, iki çocuğu ile heyecanla gelecek hayalleri kurmaya başladı. Ancak buluşma yerine varmadan, yolunu öyle biri keser ki adeta dili tutulur!

Bir Zamanlar Çukurova 68. bölümde; Yılmaz, yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamaz. Geçmişin acılarını unutması o kadar kolay değildir. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar verir. Ancak bu hesaplaşma Hünkar'ı alevlerin içinde bırakacak bir olaya dönüşecektir. Fekeli ile Hünkar ise bu olanların ardından bir kez daha yine teselliyi birbirlerinde bulurlar. İki eski sevgili, çocuklarının aşka dair sınavlarından geçerken, eskide kalan ama eskimeyen sevdaları ile yaralarını sararlar.

MÜJGAN VE BEHİCE, YILMAZ'IN ÇOCUKLARINI ALIP KAÇTIĞINI DÜŞÜNÜR!

Yılmaz, Kerem Ali'yi alıp evden çıkınca Behice durumdan şüphelenip durumu Müjgan'a bildirir. Hastanede, vekil başhekimliğinin ilk gününde, ilk icraat olarak Züleyha'nın adını taşıyan tabelayı söktüren Müjgan bu haber ile yine çıldırır! Ortalığı adeta yakıp yıkarak eve koşar! Fekeli de gelince Behice durumu iyice abartır, yangına körükle gider! Ancak hala ve yeğen ilk kez Fekeli'nin görmedikleri bir yüzünün görürler ve bu hareketleri için büyük tepki alırlar.

DEMİR, ZÜLEYHA'DAN VAZGEÇEBİLECEK Mİ?

Sevda ile yaşamaya devam eden Demir, Züleyha'yı ve çocuklarını özlemektedir. Sevda ise, Demir'e yaşadıklarının aşk olmadığını anlatmaya çalışır. Demir, Sevda'nın sözleri ile derinden sarsılır. Ama aşkın yerini uzun zaman önce, bir savaşı kazanma hırsının aldığını kabullenmek istemez. Üstelik Hatip'i de kaybettikten sonra tek geçim kaynadığı Demir haline gelen Şermin'in onu duygularını ölçüp biçmek üzere yalnız bırakmaya hiç niyeti yoktur!

GAFFUR'A YİNE TENZİL-İ RÜTBE! ARTIK RAŞİT İLE TAŞIMA YAPIYOR!

Hatip olayından sonra iyice dengesi şaşan Gaffur, bir de Büyük Hanım'ın Raşit'i işe almasına bozulunca, Saniye'nin gözüne iyi batmaya başlar. Artık işlerden kaytarmaması için Saniye, ona ve Raşit'e aynı işleri verir. Elbette Gaffur bu durumda bile olayı farklı anlatmaya devam eder.

Çukurova'da yine tüm olaylar birbiri ardında ortaya çıkacaktır. Sevda, Demir'e kol kanat germişken onu Züleyha'yı Hünkar gibi acımasızca sevmekle suçlar! Kulaktan kulağa haberler yayılırken ve dedikodu kazanları kaynarken, Züleyha da Hünkar'ın karşısına çıkacaktır! Üstelik aralarındaki ateşkes bitmiş olarak! Oysa kimse farkında değildir ama Şermin, yine herkesi birbirine düşürmüştür! Şermin'in aktardıkları ile olaylar birbiri ardına patlarken, tüm hesaplar görülmeye başlanacaktır. Bunca yıldır birbirlerini yok sayan iki kadın, Hünkar ve Sevda, şimdi bu imkansız aşk hikayesi için yan yana gelir! Sevda, Züleyha'nın hakkını savunmak için Hünkar ile karşılaşmayı göze alarak konağa gelir ve herkesi şaşkına çevirir!

YILMAZ VE DEMİR, ADNAN İÇİN BİR KEZ DAHA KARŞI KARŞIYA!

Küçük Adnan'ın etrafında bir kez daha alevlenen Yılmaz ve Demir arasındaki savaş, yine tüm cepheleri saracaktır. Yılmaz artık Adnan'ın babası olduğunu bildiğinden, oğlunu Demir'in yanında bırakmaya hiç niyetli değildir. Züleyha'nın aşkından sonra bir de Adnan için karşı karşıya gelen Yılmaz ve Demir, yine silahlarını çeker! Ve Çukurova'da bir kez daha silah sesi yankılanır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de! Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi. 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

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