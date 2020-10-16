16 Ekim 2020 Cuma 09:54 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 09:54

Mucize Doktor 33. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor, Perşembe günü son bölümüyle ekranlardaydı. Mucize Doktor 33. bölümde Mucize Doktor'un 33. bölümünde Başhekimliğini ilan eden Tanju hastanede sert bir değişim süreci başlatır; yeni düzene adapte olabilenler kalacak, olamayanlar yeni maceralara yelken açacaktır. Fox Tv'de yayınlanan dizi, ilk bölümünden itibaren özellikle konusu ve oyuncu performanslarıyla dikkat çekiyor. İşte Mucize Doktor 33. bölüm İzleme linki ve son bölüm özeti.

Mucize Doktor 33. bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan ve Hazal Türesan'ın yer aldığı dizinin Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Ali yine en güvende hissettiği yerde, kardeşinin yanındadır. Ferda ile Ali arasında da bir tartışma yaşanır. Yeni bölüm fragmanında ise Ali ve Nazlı kaza yapıyor. İşte Mucize Doktor 34. yeni bölüm fragmanı..

MUCİZE DOKTOR 33. BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 34. BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 34. yeni bölüm fragmanında Ali ve Nazlı, araba kullanmayı öğrenirlerken birine çarparlar. Çarptıkları kişinin Nazlı'nın babası olması her ikisini de şoke edecektir.





MUCİZE DOKTOR 33. BÖLÜM ÖZETİ

Başhekimliğini ilan eden Tanju hastanede sert bir değişim süreci başlatır; yeni düzene adapte olabilenler kalacak, olamayanlar yeni maceralara yelken açacaktır. İlk iş cerrahide kimin en iyi olduğunu bulmaktır ve Tanju’nun bastırışıyla Ferda’yla Ferman bir iddiaya tutuşurlar. Hocalar asistanlarını seçerler ve yarış başlar.

Berhayat Hastanesi’nde değişim rüzgarları eser ve ekipler vakalarını tamamlayabilmek için kıyasıya yarışırken Nazlı’nın rakip takımında olmak Ali’nin adaptasyon yeteneklerini sonuna kadar sınayacaktır. Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)

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