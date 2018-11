Bir Zamanlar Çukurova 9.yeni bölüm fragmanı Bir Zamanlar Çukurova son 8.bölüm izle ATV’de Bir Zamanlar Çukurova 9.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Bir Zamanlar Çukurova son 8.bölüm izle ATV’de! Ekranların reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova son bölümde izleyici ekrana kilitlendi. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni bölüm fragmanında Demir ve Yılmaz arasındaki savaş alev alıyor. Demir, Yılmaz'ın huğlarda yaralı halde saklandığını öğrenir öğrenmez harakete geçer. Yılmaz bir an önce ortadan kaldırmayı kafasına koyan Demir'in tek düşüncesi onu yok etmektir. Huğlar'da olduğunu öğrenince bütün her yeri ateşe verdirtir. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ise yer yerinden oynadı. 'Bir Zamanlar Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor, Yılmaz ve Fekeli taşları yerinden oynatmaya geliyor! Şermin ve Saniye'nin korkunç planı yüzünden acilen doğuma alınan Züleyha, oğlunun ilk çığlığıyla dünyaya tutunuyor. İntikam ateşiyle yanan Yılmaz artık yalnız değil. Yanında hikayenin tüm seyrini değiştirecek olan Fekeli de var. Peki, Fekeli'nin döndüğünü gören Hünkar nasıl bir önlem alacak?

Züleyha ve oğlu ile artık 'masal gibi bir hayat' yaşayacaklarını umut eden Demir'i ise tatsız bir sürpriz bekliyor. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 8. BÖLÜMDE NELER OLUYOR? Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni bölüm fragmanında Demir ve Yılmaz arasındaki savaş alev alıyor. Demir, Yılmaz'ın huğlarda yaralı halde saklandığını öğrenir öğrenmez harakete geçer. Yılmaz bir an önce ortadan kaldırmayı kafasına koyan Demir'in tek düşüncesi onu yok etmektir. Huğlar'da olduğunu öğrenince bütün her yeri ateşe verdirtir. Yılmaz bir şekilde kurtulmayı başarır ve Fekeli ile buluşur. Fekeli Yılmaz buluşması Yamanlar için korkulu bir hal alacaktır. Yılmaz'ın tek amacı Züleyhasına yeniden kavuşmaktır. Yılmaz iyileşir iyileşmez Demir'i beklemediği bir anda yakalar ve onu aynı şekilde ateşe verir. Peki Demir, alevlerin içinden kurtulabilecek midir? BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Taşlar yerinden oynayacak! İntikam ateşiyle yanan Yılmaz artık yalnız değil. Yanında hikayenin tüm seyrini değiştirecek olan Fekeli de var. Peki, Fekeli'nin döndüğünü gören Hünkar nasıl bir önlem alacak? SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir. Aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Zülayha"nın hikayesi var "Bir Zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "Demir" de! Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur' dan oluşan kadro, bu etkileyici hikayeyi anlatmak için uzuN süredir Adana'da! Dizinin yönetmen koltuğunda da, ekranın en sevilen projelerinde imzası bulunan tecrübeli yönetmen Faruk Teber oturuyor. Vahide Perçin- Hünkar Yaman Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar. Hilal Altınbilek-Züleyha Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır. Uğur Güneş - Yılmaz Akkaya İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi? Murat Ünalmış - Demir Yaman Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak? YORUMLAR 0

