Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş, yeni dizide başrolü kaptı!

27 Aralık 2020 Pazar 16:01 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 16:01

Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle geceye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde trafik kazası yapan Yılmaz Akkaya'nın ölümü dizinin hayranlarını şoke etti. Böylece Yılmaz rolünü canlandıran ünlü oyuncu Uğur Güneş diziye veda etti. Uğur Güneş, başrollerini paylaşacağı Hülya Avşar ile Kanunsuz Topraklar adlı yeni dizide oynayacak

YENİ DİZİ İLE İZLEYİCİ KARŞISINA GEÇECEK

Uğur Güneş'in diziden ayrılır ayrılmaz yeni bir projeyle anlaştığı ortaya çıktı. Uğur Güneş'in yeni adresi FOX TV oldu. Güneş; Deniz Çakır ve Hülya Avşar ile başrollerini paylaşacağı Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu.Kanunsuz Topraklar FOX TV ekranlarında 2021 yılında izleyici ile buluşacak.

Gerilim ve dram türünde ilerleyecek olan Kanunsuz Topraklar dizisi için yüksek prodüksiyon bütçesi oluşturulduğu öğrenildi. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu da netlik kazandı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI

FOX TV'de yayınlanacak olan Gold Film imzası taşıyan senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı Kanunsuz Topraklar dizisi yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Kanunsuz Topraklar dizisi erkek başrol oyuncusu Uğur Güneş olurken kadın başrol oyuncusu için Deniz Çakır ve Hülya Avşar kesinleşen isimler oldular.

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş’in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek 2011 yılında Yeniden Başla adlı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu. 2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteri ile oyunculuktaki başarısını perçinleyen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde mert, dürüst ve sözünün eri bir adam olan Yılmaz Akkaya karakterine hayat veriyor. 31 yaşındaki Uğur Güneş 1.81 metre boyunda 75 kilo ve Oğlak burcudur.

Uğur Güneş'in rol aldığı diziler

Bir Zamanlar Çukurova (Yılmaz Akkaya) – 2018

İsimsizler (Kaymakam Fatih) – 2017

Urfalıyam Ezelden (Çetin) – 2014

Diriliş Ertuğrul (Tuğtekin) 2014

Benim İçin Üzülme (Şiyar) – 2012

Yeniden Başla (Eray) – 2011

Uğur Güneş'in rol aldığı filmler

Seddülbahir 32 Saat (Hüseyin) – 2015

Şeytan-ı Racim (Emrah) – 2013

Tamam mıyız? (Serhat) – 2013