Can Yaman Sandokan dizisinden servet kazanacak! Alacağı ücret dudak uçuklattı

28 Aralık 2020 Pazartesi 16:08 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:08

Başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği Can karakteri ile büyük beğeni toplayan Can Yaman, büyük bir şans elde ederek dünya çapında tanınma şansı eldi etti. Son olarak Bay Yanlış dizisinde rol alan Can Yaman, İtalya'da 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı.

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; 'Bay Yanlış' dizisinin final yapmasının ardından İtalya’nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak.

İlk olarak İtalya'nın en büyük makarna markasının reklam yüzü olan Can Yaman daha sonra Sandokan dizisi için anlaşma sağladı. Can Yaman'ın Sandokan dizi için bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı.

CAN YAMAN, BÖLÜM BAŞI 925 BİN TL ALACAK

Can Yaman, 2021 yılının ekim ayında çekimlerine başlanacak olan 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.