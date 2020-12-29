Ezgi Mola, 2 milyonluk reklamı kabul etmedi!

29 Aralık 2020 Salı 10:42 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 10:42

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Safiye karakteri ile izleyenleri kendine hayran bırakan başarılı oyuncu Ezgi Mola'ya reklam filmi teklifleri yağmaya başladı. Bir güzellik markasının yüzü olan Ezgi Mola, yoğun set programı nedeniyle gelen başka reklam tekliflerine mesafeli bakıyor.

Ezgi Mola, son olarak gelen 2 milyon TL'lik reklam teklifini yoğun çalışma saatleri nedeniyle reddetti.

EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola 29 Mart 1983’te dünyaya geldi. 2000 yılında Akademi İstanbul’da eğitimine başladı. Ezgi Mola Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Ezgi Mola Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı.

Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı.

Ezgi Mola 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu.

Ezgi Mola bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. Ezgi Mola 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almıştır.

Organize İşler, Maide'nin Altın Günü, Kocan Kadar Konuş gibi sevilen filmlerde rol alan Mola aynı zamanda birçok dizinin de oyuncu kadrosunda yer almıştır.

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE

TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Ezgi Mola; Gülben, Neriman ve Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.