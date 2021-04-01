01 Nisan 2021 Perşembe 19:54 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 19:54

Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm TRT 1 ekranlarında ileyicisiyle buluşuyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölümde; Yüz binlerce Kıbrıs Türkünün ve Kıbrıs'ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve "Anavatan"da, Ankara'da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı bir daha asla "eskisi gibi olmayacak" şekilde değişti. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm izleme linki ve ilk bölümde yaşananlar...

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı... İşte Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izleme sayfası...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM FULL İZLE TRT!

Tarihimizin önemli bir kesiti olan, Kıbrıs Türk halkının büyük dramının ve Türkiye ile dayanışma halinde zafere ve barışa götüren o eşsiz ve görkemli direncinin anlatıldığı, "Bir Zamanlar Kıbrıs" izleyicide büyük bir heyecan uyandıracak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM ÖZETİ

1963 yılında bir sabah... Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı...

Yüzyıllardır Akdeniz'in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu.

O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs'ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve "Anavatan"da, Ankara'da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla "eskisi gibi olmayacak" şekilde değişti.

1963 senesinde adanın pastoral coğrafyasında neşeli bir hayat süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile birlikte diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülür ve zorunlu bir göçe başlamak durumunda kalır. Ailenin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelecektir.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda; Serkan Çayoğlu (Ankaralı), Ahmet Kural (Kemal Dereli), Pelin Karahan (İnci Dereli), Gülper Özdemir (Doktor Ayşe), Tayanç Ayaydın (Samson), Emre Törün, Hakan Güner, Yunus Destebaşı (Ahmet Çavuş) ve Nebil Sayın (Grivas), Bade Arazlı, Ahmet Sömers, Ömer Turan (Bekir), Deniz Baytaş, Miray Akay (Pembe), Hasan Küçükçetin (Derviş), Devrim Saltoğlu (Rauf Denktaş) yer alıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimlerinin bir bölümü Geçitkale beldesine bağlı olan İncirli Mağara'da gerçekleştirildi.

Geçitkale beldesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Mağusa Bölgesi'nde ve de facto olarak ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde yer alan bir kasabadır.