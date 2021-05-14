14 Mayıs 2021 Cuma 16:00 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 16:00

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi başlıyor. Şubat ayında Özbek kanalı Milliy TV'de Mendirman Celaleddin adıyla yayın hayatına başlayan dizi, Atv ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin ismiyle Türk izleyicileriyle buluşacak. Moğollar'a karşı İslam dünyasını koruyan Celaleddin Harzemşah'ın mücadelesini anlatan dizinin yapımını Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ üstleniyor. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ne zaman başlıyor? İşte Bozkır Aslanı Celaleddin konusu ve oyuncuları

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 21 Mayıs Cuma akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarından seyirciyle buluşacak.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile adından söz ettirecek.

Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye'den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.

Dizide, Moğolların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ve dünyayı dize getiren Cengiz Han'a, "Keşke benim oğlum olsaydı" dedirten kahraman komutan Celaleddin Harzemşah'a yıldız oyuncu Emre Kıvılcım hayat veriyor.

Dizide Kutlu Bike rolünü, Özbekistan'ın en ünlü oyuncularından, Rusya'da da tanınan sinema ve dizi oyuncusu Yulduz Radjabova canlandıracak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'de Cengiz Han'ı oynayan usta Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov ise performansıyla çok konuşulacak. Usta oyuncu Zakkrov, Özbekistan ve Rusya dizi ve filmlerde rol almış, jenerasyonunun en önemli aktörlerinden biri.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİNİNİ KONUSU NEDİR?

'Bozkır Arslanı Celaleddin', görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah devletinin sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesini anlatacak.

Sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesinin zayıflattığı devletini hayatta tutmak için kimliğini gizleyerek Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın huzuruna giren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlar.

Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini savunmaya karar veren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike ile birlikte kendini büyük bir mücadelenin ortasında bulur.

Türk tarihinin kahraman komutanları arasında yer alan Celaleddin Harzemşah'ın heyecan dolu hikayesini anlatan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' tanıtımları ile sanal alemde ve sosyal medyada büyük ilgi görürken; görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla göz dolduracak.