14 Mayıs 2021 Cuma 18:05 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 18:05

Emre Kıvılcım kimdir? sorusu Türk-Özbek ortak yapımı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde başrol oyuncusu olmasıyla birlikte merak konusu oldu. Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 21 Mayıs Cuma akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarından seyirciyle buluşacak. Celaleddin Harzemşah'ı canlandıran, dizinin başrol oyuncusu Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında? Emre Kıvılcım hangi dizilerde oynadı?

EMRE KIVILCIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1990 Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşamış ve ardından yaşamını İstanbul'da sürdürmüştür.

Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır.

EMRE KIVILCIM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" isimli Televizyon filmi ile beraber geçmiştir.

Emre Kıvılcım, "Elif" isimli dizi ile birlikte dizilerde yer almaya başlamış ve bu dizide Selim karakterine hayat vermiştir. Dizi yurt dışında büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika'da reyting rekorları kırmıştır.

Uluslararası tanınırlığı bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya'da LC Waikiki'nin marka yüzü olmuştur. Bu dizinin ardından ise 2018 yılında FOX TV de yayınlanan "Adı Zehra" dizisinde yer almıştır.

2019 yılında Hakan Haksun'un yönettiği "Kim daha Mutlu" filminde "Kemal" karakterini canlandırmıştır.

2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde "Akıncı Sungur" karakterini canlandırmıştır.

2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi "Mendirman Celaleddin" dizisinde Celaleddin Harezmşah karakterini canlandırmaktadır.

EMRE KIVILCIM'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2014 Zeytinyağlı Yiyemem Aman (Film)

2017 Cinayet-i Aşk - Selim (Film)

2019 Kim Daha Mutlu - Kemal (Film)

2019 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - Sungur (Film)

2020 9 Kere Leyla Harun Faruk (Film)

2014–2017 Elif (Dizi) - Selim Emiroğlu

2018-Adı: Zehra (Dizi) Genco Yaman