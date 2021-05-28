Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike tarihte kimdir? Kutlu Bike hain mi?

28 Mayıs 2021 Cuma 14:42 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 14:42

Kutlu Bike tarihte kimdir? Türkiye-Özbekistan ortak yapımı Mendirman Celaleddin (Bozkır Arslanı Celaleddin) dizisinde Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike Hatun, Yulduz Radjabova tarafından canlandırılıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin, yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını mağlup edip, Moğol ordularını yenen Celalettin Harzemşah'ın hayatını konu alıyor. Diziyi izleyenler Kutlu Bike hain mi? sorusuna cevap arıyor. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlu Bike tarihte kimdir?

KUTLU BİKE KİMDİR, HAİN Mİ?

Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur. Ajan olarak çalıştırılan Kutlu Bike, Celaleddin'in attıı her adımı Cengiz Han'a bildirmekle görevlendirilir.

Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini savunmaya karar veren Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği Kutlu Bike ile birlikte kendini büyük bir mücadelenin ortasında bulur.

Harezmşahlar'ın unutulmaz komutanı ve hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın hayatıda önemli yer alındığı bilinmekle birlikte Kutlubike hatunun hayatıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

KUTLU BİKE'Yİ CANLANDIRAN YULDUZ RAJABOVA KİMDİR?

Özbek sinema ve dizi film oyuncusu olan Yulduz Radjabova 1987 yılında Özbekistan doğumludur. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunudur. 2013yılından itibaren Özbekistan'da birçok film ve dizide rol aldı. 2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortak yapımı Mendirman Celaleddin/ Jaloliddin dizi kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer almıştır.