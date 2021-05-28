28 Mayıs 2021 Cuma 23:50 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 23:50

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ikinci bölümü Atv ekranlarında yayınlandı. Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatının anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin, 2. bölümüyle 28 Mayıs 2021 cuma akşamı izleyiciyle buluştu. Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularını yenen Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkıyor. Atv Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm full izle!

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜM FULL İZLE!

Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2. bölümünesözü damga vurdu.

Atv ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova'nın paylaştığı Bozkır Arslanı Celaleddin, ilk bölümüyle izleenlerden tam not aldı.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2. bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak.

Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder.

Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir.

Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ tarafından gerçekleştirilen Türk-Özbek ortak yapımı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkmıştır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı 'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisinin başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov ve Saide Rametova paylaşıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye'den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.