25 Mayıs 2021 Salı 23:50 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 23:50

Masumlar Apartmanı 35. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Psikolojik sorunları olan 4 kardeşin gerçek hayattan uyarlanmış hikayesi olan dizi, her hafta salı TRT1'de yayınlanıyor. Masumlar Apartmanı 35. son bölümde Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir. İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Masumlar Apartmanı 28.bölüm izle!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Masumlar Apartmanı 35. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Masumlar Apartmanı dizisinin 35. Bölümünde Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar.

Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.

İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır.

Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar.

Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar.

Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanıyor.