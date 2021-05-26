25 Mayıs 2021 Salı reyting sonuçları: EDHO, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu dizilerinin reyting sıralaması

26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:27

25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamı televizyonlarda Survivor, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı ve Hekimoğlu dizisi final bölümüyle ekrana geldi. Reyting sonuçları, Salı akşamı yayınlanan dizi ve haberlerin izlenme oranları TİAK tarafından belirleniyor. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 25 Mayıs 2021 reyting sonuçları

25 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından belirlendi.

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SURVIVOR TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 HEKIMOGLU KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 HEKIMOGLU KANAL D

7 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SURVIVOR EKSTRA TV8

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor. TİAK tarafından belirlenen reyting sonuçları neticesinde dizilerin izlenme oranları ortaya çıkıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm izle! (EDHO son bölüm)

Masumlar Apartmanı 35.bölüm full izle!

Hekimoğlu 51. bölüm izle (final bölümü)