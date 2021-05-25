25 Mayıs 2021 Salı 20:44 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 20:44

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekranlara geldi. EDHO son bölümde Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar. Rado'nun oğlunun intikamı için mezarlıkta bir şeyler planladığını anlayan Çakırbeyliler, bombalı saldırıya karşı ne yapacaklar? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü izleyemeyenler, EDHO 196. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FULL İZLE (EDHO 196. BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölümünde Hızır Çakırbeyli'ninsözü damga vurdu.

EDHO 196. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder.

Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır.

Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanını basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır.

Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar.

Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar.

Topyekün savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır.

Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir.

Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar. Hızır Çakırbeyli'nin arabasına bomba düzeneği kuran Rıdvan'ın bu suikasti sonucu ne olacak?