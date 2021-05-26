26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:45 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:45

Sadakatsiz dizisinin Kanal D yayın akışında yer almaması üzerine dizinin takipçileri neden yayınlanmadığını merak etti. 26 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşması beklenen dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer almadı. Bu hafta saat 20:00'de Sadakatsiz'in önceki bölümünün tekrarı yayınlanacak. Peki Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz 31. yeni bölüm ne zaman? İşte Sadakatsiz 31. yeni bölüm tarihi

SADAKATSİZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Her hafta çarşamba akşamı dizi severleri ekrana kitleyen Sadakatsiz dizisinin son olarak 30. bölümü yayımlanmıştı. Sadakatsiz'in yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Önümüzdekii hafta sezon finali yapacak olan dizi, ekranlara 1 hafta ara verdi.

Dizinin merakla beklenen 31. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda dizinin yeni bölümünün 2 Haziran'da ekrana geleceği belirtildi. Sadakatsiz dizisi 31. bölümüyle sezon finali yapacak.

SADAKATSİZ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Fenomen dizi Sadakatsiz'in 31. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Asya ve Derin'in hesaplaşmasında kazanan kim olacak?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz sezon finaliyle 2 Haziran Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

sya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir.

Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılar.