26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:29 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:29

Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nalan'ın Sedat ile yakınlaşmasından sonra Feride çıldırır ve Nalan için yapacakları tam bir felaket olur. Camdaki Kız 7. bölüm fragmanında Feride, Nalan'a uyguladığı şiddetin dozunu artırır. Koroğlu ailesinin Nalan'ın evine ziyarete gelmesiyle birlikte bayılan Nalan'ı Muzo bulur. Diğer yandan Sedat ve Cana yeniden bir araya gelir. Peki Camdaki Kız 7. bölümde neler yaşanacak? İşte Camdaki Kız 7. bölüm fragmanları...

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın 7. bölümünde Feride, Nalan'a uyguladığı şiddetin, dozunu artıracak.

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI





Sedat'ın öpücüğü Nalan'a pahalıya patlıyor!

Camdaki Kız'ın 7. bölümünde Feride, Nalan'ı Sedat'la gördükten sonra Nalan için yapacakları tam bir felaket olacaktır. Feride, Nalan'a uyguladığı şiddetin dozunu artırır. Feride, Nalan'a Sedat'la evlenene kadar görüşmeyeceğini söyler. Ancak Sedat, en kısa sürede Nalan'la evlenmek ister. Sedat ve Nalan'ın gizli görüşmesi ise Feride'nin tüm kapıları kapatmasına neden olur.

Feride, Nalan'ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan'a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan'a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur.

Sedat ve Nalan öpüştüğünü öğrenen Feride çıldırmıştır. Bu yüzden Nalan'ın kaybolduğunu düşündüğü ahlakını kendince geri getirmeye çalışır. Ancak Feride'nin yöntemleri artık sınırı aşmıştır. Nalan'ın sağlığını tehlikeye atacak bir boyuta gelir. Bayılan Nalan'ı ise Muzo bulur. İlk defa Nalan'ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?

Sedat ve Cana yeniden bir araya geliyor!

Sedat, Cana'ya karşı koyamaz ve tekrar bir araya gelir.

Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!