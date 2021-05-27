27 Mayıs 2021 Perşembe 18:04 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:04

Camdaki kız, 7. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 7. son bölümde Feride, Nalan'a hem fizisel hem de psikolojik şiddet uyguluyor. Diğer yandan Sedat ve Cana, ayrılmadan önce son kez bir araya gelmek bahanesiyle yeniden buluşuyor. Sedat, gerçekten bu saplantılı ilişkiden vazgeçecek mi? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 7. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki.

CAMDAKİ KIZ 7. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyiciden tam not aldı. İlk bölümünden bu yana sevilerek takip edilen dizi, perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oluyor. Camdaki Kız 7. bölüm izle tek parça!

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, her perşembe ekranların en çok izlenen dizisi oluyor.

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız'ın 7. bölümünde Feride, Nalan'ı Sedat'la gördükten sonra Nalan için yapacakları tam bir felaket olacaktır.

SEDAT'IN ÖPÜCÜĞÜ NALAN'A PAHALIYA PATLIYOR!

Camdaki Kız 7. bölümde Feride, Nalan'a uyguladığı şiddetin dozunu artırır. Feride, Nalan'a Sedat'la evlenene kadar görüşmeyeceğini söyler. Ancak Sedat, en kısa sürede Nalan'la evlenmek ister. Sedat ve Nalan'ın gizli görüşmesi ise Feride'nin tüm kapıları kapatmasına neden olur.

Sedat ve Nalan'ın öpüştüğünü gören Feride beyninden vurulmuşa döner. Geçmişte yaşadığı felaketin etkisiyle kontrolü kaybeden Feride, Nalan'a uyguladığı şiddetin dozunu artırır. Böylece hayatının en mutlu anını yaşamış olan Nalan'ın hayatı, birden cehenneme dönüşür.



Gizli AVM'yi keşfedip, Gülcihan'ın evde saklandığını anlayan Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından alıkonulur. Tako'nun ortadan kaybolması Koroğlu konağında bomba etkisi yaratır. Rafet her yerde Tako'yu ararken, ev halkı bu krizi nasıl çözecektir?

Feride, Nalan'ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan'a ulaşamaz.

Gün geçtikçe Nalan'a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur.

Feride ise bahçede bulduğu düğmenin Sedat'ın ceketinden koptuğunu anlar. Nalan'ı düğünden önce Sedat ile görüştürmeyecek olan Feride, daha ne kadar ileri gidecek?

Sedat ve Nalan öpüştüğünü öğrenen Feride çıldırmıştır. Bu yüzden Nalan'ın kaybolduğunu düşündüğü ahlakını kendince geri getirmeye çalışır. Ancak Feride'nin yöntemleri artık sınırı aşmıştır. Nalan'ın sağlığını tehlikeye atacak bir boyuta gelir.

Bayılan Nalan'ı ise Muzo bulur. İlk defa Nalan'ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?

Sedat, Cana'ya karşı koyamaz ve tekrar bir araya gelir. Sedat'ın Cana ile olan saplantılı ilişkisi nereye varacak?

Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!