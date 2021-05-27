27 Mayıs 2021 Perşembe 23:55 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 23:55

Mucize Doktor final bölümüyle Perşembe akşamı FOX'ta izleyenlerine veda etti. Geçmişinde babasıyla ilgili yaşadığı sıkıntıları hatırlayan Ali Vefa, hayatındaki bu önemli değişikliğe kendisini hazırlamaya çalır. Mucize Doktor final bölümüne Ali Vefa'nın "Bana Mucize Doktor dediler. Ben çok şeyde aciz kaldım bu hayatta. Ama yaşadım, hep inanarak yaşadım. Sonra öğrendim ki ben değilmişim mucize olan hayatın kendisiymiş" sözleri dikkat çekti. İşte kaçıranlar için Mucize Doktor final izleme sayfası. Mucize Doktor 64. bölüm full izle!

Mucize Doktor dizisinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 64. FİNAL BÖLÜMÜ FUL İZLE

Otizmli olan ve doktorluk yapan bir bireyin hayatla mücadelesini başarılarını konu alan Mucize Doktor, final bölümüye izleyenlerine veda etti.

MUCİZE DOKTOR 64. FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Mucize doktor final bölümünde; Yola çıktığından beri hayalini kurduğu hemen her şeyi elde eden Ali'nin önünde şimdi son bir engel vardır; o da baba olmaktır.

Ali ve Nazlı bu dev kararla bocalarken Ali çocukluk zorbalarından birini yıllar sonra karşısında bulur.

Ali yeni hayatına başlamadan önce abisinin kaybı ve geçmişiyle son kez yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu imkansıza yakın bir görevdir.

Ali sonunda yapabileceklerinin sınırına mı gelmiştir? Yoksa bu hayatta her şey mümkün müdür?

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanmıştır. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefa'nın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşındı.

MUCİZE DOKTOR NEDEN FİNAL YAPTI?

MF Yapım Instagram hesabından Mucize Doktor'un final yapmasına dair açıklamayı yaptı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan yapım şirketi, "Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi.Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle..." paylaşımında bulundu.