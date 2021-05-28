28 Mayıs 2021 Cuma 10:01 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:01

Akrep 23. bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Perşembe akşamı yayınlanan Akrep dizisinin son bölümde Ahmet, Efe'yi üzerine salan kişinin kim olduğunu öğrenmek için Ferda'ya baskı yaparken, Efe hastanede yaşam savaşı vermektedir. Merve, Efe'nin başına gelenlerden ötürü Perihan ve Ferda'yı suçlar. Ancak Perihan ve Ferda, Ahmet'i yavaş yavaş ölüme götürecek bir yol seçerler. Akrep 23. Bölümü haberimizden kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. Akrep 23. bölüm full izle (Akrep son bölüm)

AKREP 23. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Akrep'in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.

AKREP 23. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv ekranlarında Perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam eden Akrep dizisinin yayınlanan son bölümünde Ahmet, Efe'yi üzerine salan kişinin kim olduğunu öğrenmek için Ferda'ya baskı yaparken, Efe hastanede yaşam savaşı vermektedir.

Merve, Efe'nin başına gelenlerden ötürü Perihan ve Ferda'yı suçlar. Ancak ne Perihan'ın ne Ferda'nın durmaya niyeti vardır ve bu kez Ahmet'i yavaş yavaş ölüme götürecek bir yol seçerler.

Perihan, Ahmet'i ortadan kaldırmak için Ferda'ya zehir verir ve Ahmet'e zehri içirmesini tembihler. Böylelikle arkalarında hiçbir delil bırakmadan Ahmet'in hayatına son vereceklerdir.

Ayşem, Aras'ın evlilik teklifini kabul eder ve ikili evlilik için hazırlıklara başlar. Bu durum Duru'yu iyice çıkmaza sürükler. Perihan ise Duru'ya bu evliliğin gerçekleşmeyeceğine dair söz verir. Ferda, Ayşem'i hatasından döndürmeye çalışırken, Ahmet bu evliliğin gerçekleşmesi için ısrar eder.

Ferda, bir evlat olarak içinde kalanları gerçekleştirmek istediğini Perihan'a söyler.

Böylelikle anne-kız birbirlerinde yarım kalan ne varsa tamamlamak için harekete geçerler. Birlikte geçirdikleri duygu dolu anlar ise anne-kızı birbirine daha çok bağlar.