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Dizi

Son Yaz 20. bölüm full izle! Son Yaz 20. bölüm izle tek parça!

Son Yaz 20. bölümüyle FOX Tv'de izleyenleriyle buluştu. Cuma akşamlarının sevilen dizisi Son Yaz 20. bölümde Akgün, Yağmur ve Kaan'ın kazasının kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu öğrenince yapanı bulup cezasını vermeyi kafasına koyar. Gökhan ise kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetiktedir. Kazayı Gökhan mı planladı? Son Yaz 20. bölüm full izleme sayfası haberimizde. Son Yaz 20. bölüm izle tek parça!

28 Mayıs 2021 Cuma 20:50 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 20:50
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Son Yaz 20. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. FOX Tv ekranlarında yayınlanan ve Cuma akşamlarının sevilerek izlenen dizisi Son Yaz 20. bölümde Gökhan, Yağmur'u kaçırır. Selim ve Akgün ise Yağmur'u bulmak için elinden geleni yapmaktadır. Gökhan ise Yağmur'u bir şartla bırakacağını söyler. Gökhan silahı babasına doğrultur. Uzun zamandır bu anı bekleyen Gökhan babasını vuravak mı? Son Yaz 18. bölümü tek parça halinde izleyebilirsiniz.

SON YAZ 20. BÖLÜM FULL İZLE

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisinin yeni bölümü Cuma akşamı FOX Tv'de ekrana geliyor.

SON YAZ 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cuma akşamı FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Son Yaz dizisinin 20. yeni bölümünde Akgün Yağmur'a ne olduğunu öğrenmek için Gökhan'la yola çıkmışken, Selim emniyette rüşvet olayıyla ilgili ifade verir.

Yağmur ve Kaan'ın kaza yaptığını kısa sürede öğrenince hastaneye koşarlar. Kaan ve Yağmur ameliyattayken Selim bu olayın sabotaj olabileceği şüphesiyle olayı araştırmaya başlamıştır bile.

Akgün olayın kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu öğrenince yapanı bulup cezasını vermeyi kafasına koyar. Gökhan ise kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetiktedir.

Yağmur uyandığında kaza anını hatırlayamaz. Kaan'ın durumu ise daha ciddidir. Gökhan için şimdilik tehlike geçmiştir.

Akgün ve Selim olayın peşine düşerken Canan da olayın sabotaj olduğunu öğrenip Selim'e sakladığı için kızar.

Selim'in görevden el çektirildiği haberi gelince Akgün'e daha fazla iş düşecektir. Akgün Soner ve Eray'ın yardımıyla sabotajcının peşine düşer.

Kim olduğunu öğrendiği anlarda ise Gökhan, Yağmur'un olayı hatırlamak üzere olduğunu fark etmiş olup ona yanaşır. Gökhan kendisi için çemberin daraldığını anlayınca geri dönülmez bir yola girer.

Yağmur'u kaçıran Gökhan, gözünü iyice karartmıştır. Akgün ise Yağmur'u bulabilmek için abisiyle pazarlık eder. Gökhan'ın tek isteği babasını vurmaktır. Akgün, babasıyla birlikte Yağmur'u kurtarmak için kendisini tehlikeye atar. Gökhan babasına silahı doğrultur ve ateş sesi duyulur. Gökhan babasını öldürecek mi?

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