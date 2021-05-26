26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:50

Kuruluş Osman 60. bölüm izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Kuruluş Osman son bölüme Osman bey ile Malhun Hatun'un düğünü damga vurdu. Diğer yandan Kayı obası Domaniç'e göçerken Moğol saldırısına uğrar. Moğol saldırısında Bamsı Bey vurulur. Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman 60. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 60.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 60. bölümde Osman Bey, çocuklarının annesi olacak Malhun Hatun ile evleniyor. Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 60. yeni bölümünde Osman bey Malhun Hatunla evleniyor.

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman son bölümde Umur Bey, mahcup olduğu Osman Bey'e kızı Malhun Hatun'u eş olarak veriyor.

Kuruluş Osman son bölüme Osman beye düğünde söylenen "Boyun Beylik, Beyliğin Devlet, Alpların ordu olacak inşallah" sözü damga vurdu.

Osman Bey, Malhun Hatun ile evleniyor. Bala Hatun'un içi kan ağlasa da bu düğünü bir kenardan izlemekle yetiniyor. "Şeyh babamın da dediği gibi, benim de imtihanım buymuş" diyerek gözyaşı döküyor.

DÜĞÜN TOYU KURULUYOR

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi?

Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

TOGAY'DAN HAİN SALDIRI

Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar.

BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak?

Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer. Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak?

Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?