27 Mayıs 2021 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:10

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği 'Kuruluş Osman' 61. bölüm fragmanında Osman Bey, obasının ve amcası sayılan Bamsı Bey'in intikamını almak için yola düşüyor. Osman Beyin planı ne? Kuruluş Osman 61. yeni bölümde Togay ve Nikola'yı nasıl bir son bekliyor? İşte Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Obasının Domaniç'e göçerken saldırıya uğraması sonucu ağır kayıplar veren Osman Bey,diyerek yola çıkıyor. Çarşamba akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 61. yeni bölümünde Osman bey, Nikola ve Togay'ın beklediği gibi intikam için yola düşüyor. Nikola ise askerleriyle pusuda bekliyor.

Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanına "Eğer ki intikamını almazsak işittiklerimiz bize haram olsun!" sözü damga vurdu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey, Malhun Hatun ile evleniyor.

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır.

Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

TOGAY'DAN HAİN SALDIRI

Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar.

Kuruluş Osman 60.bölüm izle (son bölüm)

Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır ve Şehit düşer.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.