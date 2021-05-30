30 Mayıs 2021 Pazar 23:37 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 23:37

Teşkilat 13. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin 13. bölümünde Fadi, Türk İstihbaratının elindedir fakat konuşmaz. Şef ise büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren'e talimat verir. Ekip Ceren ve diğer casusları yakalamak için operasyon düzenler. Ekip, Kaleye yapılacak büyük saldırıyı nasıl engelleyecek? Teşkilat 13. bölüm izlemek için Teşkilat 13. bölüm full izle tek parça (son bölüm) linki haberimizde.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 13. bölümüne MİT'in düzenlediği operasyondaki sahneler damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 13. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

TEŞKİLAT 13. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Teşkilat, 13. bölümüyle 30 Mayıs 2021 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 13. bölüm full izle tek parça (Teşkilat son bölüm)

TEŞKİLAT 13. BÖLÜM İZLE (TRT)

Türk istihbaratına dair yaşanan kritik operasyonları konu alan Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer alıyor.

Teşkilat dizisinin 13. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Türkiye'ye getirilen Fadi, 'Kale'ye yönelik planlanan saldırıyla ilgili sorguya alınır ancak soruları cevapsız bırakır. İstihbarat başkanına "Bütün dünyaya kafa tutamazsınız" diyen Fadi'ye Mete beyin verdiği "Türk demek bütün dünyaya kafa tutmak demek. Yeter ki davasında haklı olsun" cevabı izleyenleri gururlandırdı.

Fadi'nin yakalanmasına rağmen, Şef büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren'e talimat verir.

Karargâhta yapılan değerlendirmeler sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verilir.

Ceren'in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlanır. Bu sırada büyük saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlarda boy gösterip tehditler yağdırır.

Planlanan saldırının detaylarına ulaşmak için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan'a ihtiyaç duyar.

Kale'ye yönelik büyük saldırıyı engellemek için ekip dört bir koldan mücadele verirken onları büyük sürprizler beklemektedir.