31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:52 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:52

Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölümdeki savaş sahneleri izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan sezon finaliyle ekranlara bir süreliğine ara veren Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümünde; Sultan Melihşah, "Nicedir gayret ettiğimiz Kuvel seferine nihayet çıkmaktayız. Devletin, ümmetin ümitleri ve duaları bizimledir. Allah kılıcımızı keskin, yolumuzu açık, nihayetimizi muzaffer eylesin." diyerek sefere çıkar. Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 34. son bölüm izleme sayfası ve son bölüm özeti.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ekrana gelen son bölümünde yer alan muhteşem sahnelerle göz doldurdu. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 34. bölümde sezon finali yapması diziyi takip edenleri üzdü.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 34. BÖLÜM TEK PARÇA (TRT İZLE)

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan 34. bölümünü izlemek için" Youtube" ve "TRT izle" bağlantılarına tıklamanız yeterli.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 34. SON BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Hasan Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur.

İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?

Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir?

Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir?

Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir?

Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir.

Melikşah, Terken ile Tacülmülk'ün bu gizli planı karşısında nasıl bir karar alacaktır?

Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.

SULTAN MELİKŞAH, KUVEL SEFERİNE ÇIKIYOR!

Selçuklu Sultanı Melikşah, uzun zamandır niyet ettiği Kuvel seferine çıkar. Babası Alparslan'dan kalan vazifeyi tamamlamak için kılıçlarını kuşanan Melikşah, oğulları ve Selçuklu ordusu, Kuvel kalesine Selçuklu sancağını dikebilmek için canını dişine takar.

Hasan Sabbah ve Mitras'ın engellemelerine rağmen bu savaşa giren Melikşah, sonunda Mitras'ın kellesini alır.

Diğer yandan Sencer ve Turna hatunun çocuğu dünyaya gelir. Bu kutlu haberle müjdelenen Sencer, sefere artık daha da mutlu katılacaktır.

Başrollerinde; Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Şifanur Gül, Pınar Töre, Emre Erçil, Muhammed Emre Kaya, Egemen Yavuz ve Beyzanur Mete'nin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.