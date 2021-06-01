01 Haziran 2021 Salı 23:00 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 23:00

Masumlar Apartmanı 36.bölüm izleyenleri hem üzdü hem duygulandırdı. Masumlar Apartmanı son bölümde Gülben, Esat'ın annesiyle tanışır. Esat'ın annesinini daveti üzerine yemeğe giden Gülben'i zorlu bir sınav beklemektedir. Gülben yemekte ne yapacak? Masumlar Apartmanı 36.bölüm izlemek için dizinin yeni bölümüne haberimizde yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Masumlar Apartmanı 36. son bölüm tek parça izle!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Masumlar Apartmanı 36. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi bu hafta özetsiz bölümüyle saat 20.00'de TRT1'de yayınlanacak.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE (36. BÖLÜM)

Masumlar Apartmanı dizisinin 36. Bölümünde Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur.

Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer. Safiye'yi Galata Kulesi'ne götüren Naci, ona gidip tedavi olacağını söyler.

GÜLBEN'İN ZORLU SINAVI

Hiç beklemediği bir anda Esat'ın annesi Şennur'la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur'un yemek davetinde verecektir.

Sofrada Mumbar ve sakatat yemeklerini gören Gülben'in mides iyice bulanır. Gülben bu imtihanı başarıyla geçebilecek mi?

İnci ise Han'a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye'nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir.

İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?