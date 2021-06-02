02 Haziran 2021 Çarşamba 21:00 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 21:00

Sadakatsiz 31. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz son bölümde Derin'in Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkıyor. Geçmişiyle hesaplaşan Dein, Asya ile olan çekişmesinde bu kez nasıl bir oyuna başvuracak? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacak? İşte Sadakatsiz son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 31. bölüm full izle son bölüm (sezon finali)

Sadakatsiz 31. bölümündeki kaza sahnesi izleyenlere gergin anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 31. Bölümünde; Asya ve Derin, ölümle burun buruna geliyor. Sadakatsiz 31.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 31.BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok takip edilen diziler listesinden düşmeyen Sadakatsiz, yeni sezonda izleyicisiyle buluşmak üzere sezon finali ile ekrana geldi.

SADAKATSİZ 30. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sadakatsiz sezon finaliyle 2 Haziran 2021 Çarşamba akşamı 20.00'da Kanal D'de ekrana geldi.

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz 31. bölümünün konusu şöyle;

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür.

DERİN, GEÇMİŞİYLE HESAPLAŞIYOR!

Derin'in Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkıyor.

Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

ASYA VE DERİN UÇURUMA YUVARLANIYOR!

Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini kabul ediyor. Gönül ise Derin'in gitmesine karşı çıksa da başarılı olamıyor.

Derin ve Asya arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor. Asya ve Derin, uçurumdan yuvarlanıyor. Kayalıklardan yuvarlanmak üzere olan araçta mahsur kalan Asya ve Derin ölecek mi?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar gibi güçlü oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, yeni sezonda yeni bölümleriyle Ekim ayında Kanal D'de yayın hayatına devam edecek.