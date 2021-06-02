02 Haziran 2021 Çarşamba 12:22 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 12:22

Çukur final bölümünden ilk fragman yayınlandı. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un büyük finali için heyecanlı bekleyiş sürerken dört sezon boyunca akıllara kazınan sahnelerden oluşan etkileyici bir fragman paylaşıldı. Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur final bölümünde neler olacak? İşte efsane görüntülerden oluşan Çukur'un final Fragmanı...

Dört sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını üst sıralara yazdıran, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üzerine çeken fenomen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak final bölümüyle izleyiciye veda ediyor.

Dizinin büyük finaline geri sayım devam ederken Çukur'un akıllara kazınan replikleri ve unutulmaz sahnelerinden oluşan özel bir tanıtım yayınlandı. Fragmanda geçmişte yaşanan en önemli olaylar ve karakterlerin ölümüne dair görüntüler yer alıyor. İşte Çukur final fragmanı...

ÇUKUR FİNAL FRAGMANI





"ÇUKUR BİR ALEMİN ADIDIR"

Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisinin final fragmanında geçen, "Herkesin bir yuvası var şu hayatta, bizimki de Çukur. Burası sadece bir mahalle değil, bir alemin adıdır. Çukur'u İstanbul'da sanırlar ama bilmezler, İstanbul Çukur'dadır. Herkes bir gün mutlaka Çukur'a geri döner." sözleriyle açılan tanıtımda Çukur ile özdeşleşmiş, İdris Koçovalı'nın meşhur "Aile her şeydir!" sözü izleyenleri duygulandırdı.

Kadroda şu ana kadar yer alan usta isimlerin de görüldüğü tanıtım dört sezondur yaşananların küçük bir özetini sunarak izleyicide büyük bir heyecan yaratıyor.

Çukur'un, efsane final bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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