Çukur final bölümünden yeni fragman: Çukur final bölümüne Yamaç ve Şahram kavgası damga vuracak!

07 Haziran 2021 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:13

Çukur final bölümünden yeni fragman yayınlandı. Show Tv'nin sevilen dizisi, 7 Haziran 2021 Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 131. bölümüyle izleyenlerine veda edecek. Çukur final bölümünde Yamaç Koçovalı ve Şahram'ın hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İşte 4 sezon sonunda final yapacak olan Çukur dizisinden son fragman...

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜNDEN SON FRAGMAN





Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 131. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.





ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur'un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.