Akıncı dizisindeki dövüş sahnesi kötü bitti! Ünlü oyuncu alnını kırdı!

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:54 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:54

Akıncı dizisinde Korhan karakterini canlandıran Çağrı Erceber, dizideki rol arkadaşının senaryo gereği kendisine kafa atmasıyla sakatlandı. Tolga Tekin dövüş sahnesinde Çağrı Erceber'e kafa atarken bir talihsizlik yaşandı. Aldığı darbeyle Erceber'in alnı kırıldı. İşte detaylar...

Akıncı dizisinin Kor-Han'ı Çağrı Erceber, rol arkadaşının sahnede kendisine kafa atmasıyla hastanelik oldu. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Didem İnselel, Yılmaz Bayraktar, Müge Boz ve Ayça Erturan gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Akıncı dizisinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Çağrı Erceber ve Tolga Tekin'in sezon finali bölümü için karşı karşıya geldiği dövüş sahnesinin sonu hastanede bitti.

Snob Magazin'in haberine göre; sahne sırasında karşı karşıya gelen ikiliden Tolga Tekin, hızını alamadı ve rol gereği kafa atması gereken sahnede Erceber'e sert vurdu. Tekin, burnunu tutarken Erceber'in alnında oluşan çöküklük dikkat çekti.

Erceber, olay anını şu sözlerle anlattı: 'Sezon finalini çekiyorduk bu yüzden de kendimizi fazla kaptırmıştık. Tolga, bir anda bana kafa attı. Alnımda 3 kırık oluştu. İlk etapta Tolga Tekin'in burnu kırıldı zannettim. Yere düşüp bağırmaya başladı. Ben alnım kırılmasına rağmen anlamadım o anın şokuyla.

Ancak elimi alnıma götürüp o çöküntüyü hissedince bende panikledim. Gözüme giden damara mı geldi? Kör mü olacağım? Her şey kafamdan geçiyordu. Sonra apar topar ambulansla hastaneye götürdüler beni. Tomografi çekildi. Alın bölgemde darbeden kaynaklı 3 kırık meydana gelmiş'

AKINCI'NIN KOR-HAN'I ÇAĞRI ERCEBER KİMDİR?

Çağrı Erceber, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Makedonya göçmenidir. Orta öğretim eğitimini Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde tamamlamıştır.

Yüksek öğretim eğitimine Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü ile devam eden Çağrı Erceber, 2014 yılında yayınlanan 'Filinta' adlı dizideki Azad karakteri ile tanındı.

Sporla yakından ilgili olan oyuncunun 2005 yılında Dünya Geleneksel Fudokan – Shotokan Karate-Do Şampiyonasında Dünya 5'inciliği bulunuyor.

Kalbimin Sultanı, Payitaht: Abdulhamid gibi yapımlarda da yer alan yakışıklı oyuncu şimdilerde ise ATV ekranlarında yayınlanmakta olan 'Akıncı' adlı dizide Kor-Han karakterine hayat veriyor.

Çağrı Erceber, 1.78 boyunda ve 70 kilogram ağırlığındadır.

Çağrı Erceber'in rol aldığı diziler:

2021 - Akıncı (Kor-Han) (TV Dizisi)

2018 - Payitaht: Abdulhamid (Pedro) (TV Dizisi)

2917 - Kalbimin Sultanı (TV Dizisi)

2014 - Filinta (Azad) (TV Dizisi)

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