Maraşlı, 21. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı 21. bölümde Necati de ortadan kaybolur. Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar. Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir. Hurdacı'nın yeni adımı ne olacak? Akıl sağılığı yerinde olmayan Necati neden ortadan kaybolmuştur? Maraşlı 21. bölümü full izlemek isteyenler için son bölüm tek parça izleme linki ve son bölüm özeti.

Maraşlı 21. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 21. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

MARAŞLI 21. BÖLÜM İZLE

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün üstleniyor.

MARAŞLI 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Maraşlı 21. bölümde; Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar.

Mahur, Necati ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir.

Tolga, Maraşlı'nın, Mahur'un yanında olmasından rahatsız olur. Maraşlı'ya, Mehmet İnce'yi sorar.

Bu sırada Necati de ortadan kaybolmuştur. Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar. Maraşlı herkesin peşinde olduğu Mehmet İnce için bir plan yapmış mıdır?

Maraşlı 21. bölümde Akıl sağılığı yerinde olmayan Necati neden ortadan kaybolmuştur? Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir.

Hurdacı'nın yeni adımı ne olacaktır? Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır. Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez.

Savcı 'Yüksek Kurumlara başvurarak alacağı konusunda emindir. Maraşlı çok gergindir. Savcı, Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır?

MARAŞLI OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını Tims&B Productions'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Arda Sarıgün'ün oturduğu Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda; Burak Deniz, Alina Boz, Saygın Soysal, Rojda Demirer, Melis İşiten, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik, Hakan Boyav, Serhat Parıl, Burcu Karakaya, Güneş Hayat ve Engin Yüksel yer alıyor.