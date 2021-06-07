07 Haziran 2021 Pazartesi 19:58 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 19:58

Çukur final bölümü izleyenlere duygusal ve gerilim dolu anlar yaşattı. Show Tv'de yayınlanan Çukur 4. Sezon 39. Bölümde yaşananlar izleyenleri derinden etkileycek. Çukur'da dengeleri alt üst eden Şahram'ın gelişiyle mahallede kötü olaylar yaşanmaya başlamıştı. Çukur final bölümüne Şahram ve Yamaç'ın kavgası damga vuracak. Mahallede kaos çıkaran Şahram, Yamaç'ı öldürecek mi? Amcanın sonu ne olacak? Çukur final izle Puhutv Çukur 131. bölüm izle tek parça! (Çukur final bölümü full izle)

Çukur final bölümü ile 7 Haziran 2021 Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında izleyenlerine veda etti. 4 sezondur devam eden dizi, 131. bölümüyle son kez yayınlanarak ekranlara veda etti. Peki Çukur'un final bölümünde neler olacak? Çukur 131. bölümü full izlemek isteyenler, dizinin final bölümüne Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR FİNAL İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 131. bölümüyle ekran macerasına son verdi.

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMü FULL İZLE! (ÇUKUR 131. BÖLÜM PUHUTV)

Çukur final bölümünde Yamaç Koçovalı ve Şahram'ın hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur'un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merak konusu oldu.

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.

Dizinin kadrosunda şu ana kadar yer alan usta isimlerin de görüldüğü Çukur final bölümü, dört sezondur yaşananların küçük bir özetini sunarak izleyiciyi derinden etkiledi. Peki Çukur'un final bölümünde neler yaşanacak?

Nehir, oğlu Yamaç'ı Efsun'a gösterirken, ikilinin buluşmasında konuşulanlar Yamaç'ın bir oğlunun da olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Çukur'un önceki bölümünde Ayşe, Amca'yı elleriyle boğarken Yamaç ise Şahram tarafından bir havuzda boğulmak üzere bırakılmıştı.

Çukur Final bölümünde ise Yamaç, havuzun dibinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Çukur sokaklarında Yamaç ve Ayşe'nin cenazesi götürülürken, Koçovalılar büyük bir yıkım yaşıyor. Cumali Amca'nın geri dönüşü ailede tüm taşları yerinden oynatacak. Peki Yamaç gerçekten öldü mü?

Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

Çukur'un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak.

Çukur Final Bölümünde Yamaç Koçovalı ve Şahram'ın teke tek mücadele ettiği heyecan dolu anlarda tansiyon giderek yükseliyor. Yaşanan sert karşılaşmanın kazananı Yamaç mı olacak yoksa Şahram mı?

"ÇUKUR BİR ALEMİN ADIDIR"

Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisinin finalinde geçen, "Herkesin bir yuvası var şu hayatta, bizimki de Çukur. Burası sadece bir mahalle değil, bir alemin adıdır. Çukur'u İstanbul'da sanırlar ama bilmezler, İstanbul Çukur'dadır. Herkes bir gün mutlaka Çukur'a geri döner." sözleriyle açılan tanıtımda Çukur ile özdeşleşmiş, İdris Koçovalı'nın meşhur "Aile her şeydir!" sözü izleyenleri duygulandırdı.

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur'un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.