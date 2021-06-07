07 Haziran 2021 Pazartesi 23:54 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 23:54

Kağıt Ev 8. bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı Kağıt Ev dizisi O3 Medya tarafından yapılıyor. Kağıt Ev 8. bölümde Azra'nın sapığı ile Cemre'nin yolları hiç beklenmeyen bir şekilde kesişecek ve bu karşılaşma ile Cemre tüm sırları öğrenecektir. Aylin için ise yepyeni bir yol ayrımı yaklaşmaktadır.Kağıt Ev 8. bölüm izle PuhuTv! Star Tv Kağıt Ev 8. bölüm full izle!

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerinde olduğu Kağıt Ev dizisi, 7 Haziran 2021 Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Kağıt Ev 8. bölümü full izlemek için haberimizdeki Puhu Tv bağlantısına tıklayın.

KAĞIT EV 8. BÖLÜM FULL İZLE!

Kağıt Ev dizisinde; Erdal Beşikçioğlu, bir Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanını, Nur Fettahoğlu ise başarılı bir avukatı canlandırıyor.

KAĞIT EV 8. BÖLÜM ÖZETİ

Kağıt Ev 8. bölümde Ailesinden intikam almak için cinayeti üstlenen Mert, cezaevinde dedesiyle tanışır. İfade vermesi istenen Cemre yine inanılmaz oyunlarla hem polisi hem medyayı tufaya getirir.

Azra'nın sapığı ile Cemre'nin yolları hiç beklenmeyen bir şekilde kesişecek ve bu karşılaşma ile Cemre tüm sırları öğrenecektir.

Hayatının en önemli dönüm noktasını yaşayan Aylin için ise yepyeni bir yol ayrımı yaklaşmaktadır. O yol ayrımı aslında sadece Aylin için değil; Cihan, Azra, Cemre, Mert ve hatta Bülent için de yaşanacaktır.

KAĞIT EV OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu (Cihan), Nur Fettahoğlu (Aylin), Tuvana Türkay (Azra), Nihal Koldaş (Gülsüm), Can Nergis (Bülent), Helin Kandemir (Cemre), Nejat Uygur (Mert), Bülent Gültekin (Çetin), Yaşar Üzer (Halil), Bulut Teker (Melisa), Tuğçe Aykut (İnci)