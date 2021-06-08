08 Haziran 2021 Salı 23:52 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 23:52

Masumlar Apartmanı 37. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sezon finaliyle çok önemli gelişmeleri ekrana getiren Masumlar Apartmanı 37. son bölümde Naci, tedavi olmak için yurt dışına gitmeden önce Safiye'ye veda eder. Naci'nin Safiye'ye söylediği "Ölsem de kalsam da benim cennetim sensin" sözü izleyenleri duygulandırdı. Gülben ise Esat ile mutlu olamayacağına kendini inandırmıştır. Peki Masumlar Apartmanı sezon finalinde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Masumlar Apartmanı 37.bölüm izle (sezon finali)

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE (SEZON FİNALİ)

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Masumlar Apartmanı 37. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın. Masumlar Apartmanı sezon finali izle!

MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi sezon finaliyle 8 Haziran 2021 Salı akşamı saat 20.00'de TRT1'de ekrana geldi.

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde heyecan arttı.

MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Masumlar Apartmanı dizisinin 37. Bölümünde İnci, Han'ın Naci'yi zorla bodrumda tuttuğu gerçeğini öğrenince dünyası başına yıkılır.

Han'ın Naci'yi zorla hapsetmesini öğrenen İnci, Safiye'ye buna nasıl izin verdiğini sorar. Babası da Han'a çıkışır. Han ise çocukluğunda yaşadığı travmalara babasının neden engel olmadığını sorar ve ilk kez babasına bağırır.

İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin hamile olduğunu öğrenmesi, olayların akışını tamamen değiştirecektir.

"Ben dayanırdım her şeye... Ama ben dayanırım o değil!" diyerek hamile olduğunu Han'a söyler. Han, İnci'yi kaybetmemek için ne yapacak?

Han'ın yıkılmasıyla birlikte Safiye, geri dönmesi için İnci'yle konuşmaya gidiyor. İnci'nin hamile olduğunu öğrenen Safiye, onu geri döndürebilecek mi?

Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır. Gülben, Esat'a ne diyecek? Annesinin kendisini reddettiğini Esat'a söyleyecek mi?

İNCİ ÖLECEK Mİ?

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinden, İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, iddialara göre setin çok yoğun geçmesinden dolayı sağlığını etkilediğini dile getirmiş ve yapımcıdan izin alarak yeni sezonda olmayacağını aktarmıştı.

Yeni sezonda İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın dizide yer almayacağı konuşuluyor.

Bir kaza ile yolları buluşan Han ve İnci'yi yine bir kaza mı ayıracak?

Dizide Han'ın eski nişanlısı olarak bilinen Ceylan'ın geri döneceği açıklandı.

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", sezon finali bölümüyle izleyenleri derinden etkiledi. 4 Kardeşin zorlu hayat hikayesini konu alan Masumlar Apartmanı, yeni sezonda TRT1'de izleyenleriyle buluşacak.