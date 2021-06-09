09 Haziran 2021 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:27

Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah'ın üstlendiği İnci karakterin hikayesinin bitmesiyle birlikte yerine Fahriye Evcen'in geleceği iddia edildi. İddiaya göre Fahriye Evcen, diziye Ceylan karakteriyle gelecek. Diziyi takip edenler, çıkan haberler doğrultusunda "Fahriye Evcen, Masumlar Apartmanı'nda mı oynayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Her Salı akşamı dramatik sahneleriyle izleyenlere duygu seline kaptıran Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiası medya gündemini salladı. Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterinin hikayesini oynayarak izleyicisini derinden etkileyen Farah Zeynep Abdullah'ın veda etmesi, yerine gelecek isim konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş'ın paylaştığı haber doğrultusunda, Farah Zeynep Abdullah'ın sette yoğun bir biçimde duygusal sahnelerin çekilmesinden kaynaklı olarak yorulduğu ve yeni sezonda yer almak istemediği belirtilmişti. Farah Zeynep Abdullah'ın üstlenmiş olduğu İnci'nin senaryo gereği hayata gözlerini yumarken çok geçmeden yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

FAHRİYE EVCEN, MASUMLAR APARTMANI'NDA MI OYNAYACAK?

Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmasından sonra Fahriye Evcen'in ikinci sezonda diziye dahil olacağı iddiaları da tekrar gündeme geldi.

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterinin vefatının sonrasında Ceylan karakteriyle Fahriye Evcen'in kameralar karşısına geçeceği izleyenleri bir hayli heyecanlandırdı.

Sosyal medya platformunda bir kısım kullanıcı Farah Zeynep Abdullah için 'Gitme, kal!' çağrısı başlatırken, diğer kısım kullanıcı ise Fahriye Evcen'in ekibe transfer edileceği iddiasını sevinçle karşıladı.

Fahriye Evcen'in kadroya dahil olup olmayacağına yönelik yapımcı kanadından şu an için henüz açıklama gelmedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıklamasına göre Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna Fahriye Evcen'in dahil olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.