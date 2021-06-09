09 Haziran 2021 Çarşamba 19:47 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 19:47

Cam Tavanlar 1. bölümüyle Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Fehmi Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Meriç Acemi kaleme alıyor. Ekran macerasına atılan Cam Tavanlar dizisinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer alıyor. Cam Tavanlar 1. bölüm izlemek isteyenler için Show Tv Cam Tavanlar ilk bölüm izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

CAM TAVANLAR 1. BÖLÜM İZLE!

Cam Tavanlar, ilk bölümüyle 9 Haziran 2021 Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönettiği 'Cam Tavanlar'da başrolleri paylaşan Bensu Soral ile Kubilay Aka'ya Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar eşlik ediyor.

CAM TAVANLAR 1. BÖLÜM ÖZETİ

Cam Tavanlar, Leyla'nın (Bensu Soral) kariyerinde şu an bulunduğu pozisyona gelmek için verdiği büyük çaba ve zorlu mücadelesinden kesitler sunarken, çalışkan ve gözü kara Leyla ile sırf erkek olduğu için hayatta her şey kendisine altın tepside sunulmuş Cem'in (Kubilay Aka) izleyenleri ekran başına kilitleyecek rekabeti anlatılıyor.

İsmini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine verilen evrensel addan alan dizinin tanıtımında, iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibinin tatlı, sert yarışının sinyalleri veriliyor.

Show TV'nin bu yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan yeni dizisi 'Cam Tavanlar' izleyicinin beğenisine sunuluyor. Renkli hikayesiyle izleyicilerin içini ısıtacak dizinin yayınlanan ilk bölümü; Leyla (Bensu Soral) ve Cem'in (Kubilay Aka) aşk hikayesi ile başlıyor.

Leyla'nın (Bensu Soral) kariyerinde şu an bulunduğu pozisyona gelmek için verdiği büyük çaba ve zorlu mücadelesi ile başlayan dizi, çalışkan ve gözü kara Leyla ile sırf erkek olduğu için hayatta her şey kendisine altın tepside sunulmuş Cem'in (Kubilay Aka) izleyenleri ekran başına kilitleyecek rekabetini gözler önüne seriyor.

Cam Tavanlar'ın Leyla ve Cem'inin iş dünyasında gireceği çetin yarış heyecan yaratırken bu yarışta kimin galip geleceği ise şimdiden büyük merak konusu oluyor.

CAM TAVANLAR NEDİR?

İlk kez 1978'de Marilyn Loden tarafından bir konferansta özellikle kadınların iş yerlerinde maruz kaldıkları ayrımcılık sebebiyle, iş yerinde yükselmelerinin engellenmesini anlatmak için kullanılan bir benzetme olan 'Cam Tavanlar' tabiri o günden bu güne kadar küresel çapta kullanılıyor.

'Cam Tavanlar' benzetmesi her çarşamba günü saat 20'de SHOW TV'de Ojo Pictures imzasıyla yayınlanacak olan aynı adlı diziye ilham oldu.

Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönettiği 'Cam Tavanlar'da başrolleri paylaşan Bensu Soral ile Kubilay Aka'ya Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar eşlik ediyor.

"Senle ben, aynı gökyüzüne bakıyoruz ama benim yıldızlarla aramda cam tavanlar var."

İş hayatında bulunduğu konuma ulaşabilmek için büyük çaba ve zorlu mücadeleler veren 'Leyla' ile sırf erkek olduğu için hayatta her şey kendisine altın tepside sunulmuş 'Cem'..

Cam Tavan İzleyicilerini ekran başına kilitleyecek büyük rekabet...

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