09 Haziran 2021 Çarşamba 12:54 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 12:54

Cam Tavanlar Leyla kimdir? sorusu, yeni başlayacak olan dizi hakkında merak edilen konulara arasında yer alıyor. Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı, Ojo Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Cam Tavanlar, yayın hayatına başlıyor. Dizide Leyla karakterine hayat veren Bensu Soral, başrolü Kubilay Aka ile paylaşıyor. Peki Cam Tavanlar'ın Leylası Bensu Soral kimdir, kaç yaşında? İşte Cam Tavanlar Leyla karakteri ve oyuncu Bensu Soral hakkında merak edilenler...

Cam Tavanlar dizisi Show Tv'de ekranlara "merhaba" diyor. Cam Tavanlar, konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı Cam Tavanlar'ın başrollerinde Bensu Soral (Leyla) ve Kubilay Aka (Cem) yer alıyor. Peki Cam Tavanlar Leyla karakteri kimdir?

CAM TAVANLAR LEYLA KİMDİR?

8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla'nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş, Leyla bugüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.

BENSU SORAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1991 yılında Bursa'da doğan Bensu Soral, 30 yaşındadır.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Grafik Tasarım bölümünde okuyan Bensu Soral, 2011 yılında İstanbul Halk Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almaya başlamış ve böylelikle oyunculuk kariyeri için ilk adımı atmıştır.

Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başlamıştır. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıkan Bensu Soral, 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı.

2012 yılından bu yana birçok dizi, film ve reklam filmlerinde yer alarak oyunculuk kariyerine halen devam etmektedir. Vicdan, Boynu Bükükler, Tatlı Küçük Yalancılar, İçerde dizilerinin yanı sıra Yol Ayrımı ve Organize İşler: Sazan Sarmalı sinema filmlerinde yer almıştır.