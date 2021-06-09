Cam Tavanlar oyuncuları kimler? Cam Tavanlar karakterleri ve konusu

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:54 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 12:54

Cam Tavanlar dizisi 9 Haziran 2021 Çarşamba akşamı Show Tv'de başlıyor. Cam Tavanlar, konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı Cam Tavanlar'ın oyuncu kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. Peki Cam Tavanlar oyuncuları kimler? İşte Cam Tavanlar karakterleri ve konusu

CAM TAVANLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı, Ojo Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Cam Tavanlar, kadınların iş hayatında karşılaştıkları zorlukları ve engelleri konu alıyor.

Dikkat çeken tanıtımlarıyla ve yaz ekranlarına farklı bir tat katacak hikayesiyle merak uyandıran dizinin senaryosunu başarılı senarist Meriç Acemi kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor.

CAM TAVANLAR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

LEYLA (BENSU SORAL)

8 yaşında yetim kalmasıyla hayatı alt üst olan Leyla'nın hayat mücadelesi hiç bitmemiş, Leyla bugüne tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir. Zeki, çalışkan ve disiplinli bir kadındır. Güzelliği ile değil, işiyle ön plana çıkmak ister. Erkeklerden uzak durur, sadece ipleri kendi elinde tuttuğu ilişkilere izin verir. Her olayı yenmek ve yenilmek olarak görür ve yenilmekten nefret eder. Leyla, tam kariyerinin zirvesine ulaşacakken her şeye yeniden başlamak zorunda kalır ancak bu defa cam tavanları yıkacaktır.

Cam Tavanlar Leyla kimdir? Bensu Soral kaç yaşında?

Genç ve başarılı bir iş insanı olan ve köklü bir aileden gelen Cem, bir görenin bir daha unutamayacağı, kadın erkek, genç yaşlı, herkesi kendine çeken olağanüstü bir sosyal yeteneğe sahip, doğuştan ışıklı bir adamdır. Üniversiteden sonra yıllarca Londra'da kalmış, sıradan bir markayı ülke çapında önemli hale getirmiştir. Yakışıklı, iyi kalpli ve sosyal biridir. Hayatta anlaşmanın yolunu bulamadığı tek insan Leyla'dır; çünkü aralarında feci bir rekabet ve aşk vardır.

İSKENDER (UTKU ATEŞ)

Yakışıklı, çapkın ve yetenekli bir şef olan İskender, aynı zamanda Leyla'nın arkadaşıdır, ona hayrandır. Pişirme ve tariflerde kendine has numaraları vardır. Bir iki numara da Leyla'ya öğretmiştir, özel müşteriler olduğu zaman beraber küçük şovlar yaparlar. Olmadık anda, çok dar zamanlarda müthiş işler başarır.

SÜREYYA (HATİCE ASLAN)

Süreyya Hanım zamanında Cem'in dedesi Teyfik Bey'le geçmişte tanışmış, onunla genç yaşında kısa bir evlilik yaşamıştır. Malvarlığının kaynağı tam bilinmese de şimdi caddede bir sürü dükkanı olan, zengin, sosyetik ve yardımsever bir kadındır. Haksızlığa gelemez ve alttan da almaz. Ne düşündüğünü pat diye söyler. Abuk subuk şeylerle canını sıkmaz.

AYLİN (BERİL KAYAR)

Yetenekli ama uzatmalı sevgilisi olan, sinir krizleri geçiren duygu durumu karışık bir şeftir. Renkli, eğlenceli biridir. Üzgünse çok üzgün, mutluysa çok mutludur. Üzgün olduğunda yemeğin içine fazladan acı, mutlu olduğunda ise tabağa fazladan et koyabilecek kadar ruh halini dışarıya yansıtır.

ŞİNASİ (AHMET MELİH YILMAZ)

Elitist bir şef garson olan Şinasi, çok detaycıdır. İşine kendisini adayan biridir ve bir işe girdiğinde çok hassas olur, başaramadığında ağlayacak kadar üzülür. Birine güvenmesi, dost olması için zaman geçmesi gerekir ama belli etmemeye çalışsa da Leyla'yı sever ve ona güvenir.

HALDUN (MEHMET BİLGE ASLAN)

Leyla'nın çalıştığı şirketin yönetim kurulu başkanı olan Haldun, erkek dünyasını temsil eden, hırslı ve yeri geldiğinde acımasız olabilen bir iş adamıdır. Aile hayatında da şirket yönetir gibi davranır, bu yüzden karısı İnci ile yıllar içerisinde uzaklaşmıştır.

İNCİ (AYTEN SOYKÖK)

Haldun'un eşi İnci, iyi eğitim almış, akıllı bir kadındır. Haldun'la evlendikten sonra çalışmamış, sosyete hayatının içerisine girmiş, potansiyelini kullanamamıştır. Bu yüzden Leyla'yı sever, destekler, erkek dünyasında başarılı olduğunu görmek ister.

Ojo Pictures imzalı, başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı 'Cam Tavanlar' dizisinin yayınına sadece bir gün kala, diziden hareketli bir afiş yayınlandı. Oyuncuların bir masa etrafında bir araya geldiği afiş, dizinin renkli karakterlerini gözler önüne sererken, birbirleriyle yollarının ne şekilde kesişeceği açısından da merak uyandırdı.

CAM TAVANLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Rekabet ve aşkı buluşturan hikayesiyle 'Cam Tavanlar' 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de başlıyor!

Genç yaşlarında elde ettikleri başarılarla herkesin beğenisini toplayan Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı Ojo Pictures'ın yeni dizisi 'Cam Tavanlar'ın seyirciyle buluşmasına sadece bir gün kaldı. Dikkat çeken tanıtımlarıyla ve yaz ekranlarına farklı bir tat katacak hikayesiyle merak uyandıran diziden yeni bir afiş paylaşıldı. Hareketli afiş olarak paylaşılan görsel, orijinal diliyle dikkatleri çekerken, Leyla (Bensu Soral) ile Cem (Kubilay Aka) arasındaki tatlı sert çatışmaları da izleyicilere yansıtarak heyecanı artırdı. Oyuncuların bir masa etrafında buluştuğu bu özel görsel çalışma, diğer karakterlerin de hikayeye pek çok sürpriz getireceğinin sinyallerini verdi.

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