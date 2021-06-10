9 Haziran 2021 Çarşamba reyting sonuçları! Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar reyting sıralaması

10 Haziran 2021 Perşembe 06:30 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:30

9 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Çarşamba akşamı Tv8'de Survivor, Star Tv'de Canavar Kamyonlar filmi ve Arkadaşım Hoşgeldin Talk Show, Atv'de Kuruluş Osman, Show Tv'de yeni dizi Cam Tavanlar, FOX Tv'de Sen Çal Kapımı yeni sezonuyla, Kanal D'de Sadakatsiz (tekrar) dizisi ekrana geldi. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre yayınlanan dizi ve programlar arasında ilk sırayı kim aldı? İşte 9 Haziran 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

9 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Sadakatsiz (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 SURVIVOR TV8

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SURVIVOR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV