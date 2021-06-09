09 Haziran 2021 Çarşamba 23:52 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 23:52

Kuruluş Osman 62. bölüm izleyenleri heyecanlı sahnelerle ekran başına kilitledi. Osman Bey Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Osman Beyin Bamsı amcasına itafen söylediği 'Evlatların senin intikamını aldılar!' sözü son bölüme damga vurdu. Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Kuruluş Osman 62. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 62.bölüm izle full hd tek parça!

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA (ATV)

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 62. bölümde Osman bey Togay'ın kellesini alıyor...

KURULUŞ OSMAN 62. SON BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Kuruluş Osman 62. son bölümde Malhun Hatun'un Osman Bey'e verdiği müjde ne?





OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI KESİYOR!

Kuruluş Osman 62. bölümde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek?

Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker.

Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman son bölümde İlhanlı devletinin valisi Yargıcu'nun emriyle gelen elçi, Kayı obasına gelerek "3 yıllık verginizi, 3 gün içinde ödeyeceksiniz" diyerek tehditler savurur.

Osman Bey'in 'Bir karış toprak vermektense, bin kez ölürüz daha iyi!' sözü damga vurdu. Osman Bey, İlhanlı Devletinin vergi zulmüne boyun eğecek mi?

NİKOLAS'IN YENİ PLANI NE?

Kara Şaman Togay, Osman bey tarafından cezalandırılıyor. Bamsı Bey'i öldürmenin bedelini canıyla ödeyen Togay'ın ölümünden sonra Nikolas ne yapacak?

İlhanlı devleti, Bizansla anlaşmalı olarak Osman Bey'den yüklü miktarda vergi ister.

Vergilerin ödenmediği halde kelle almaya geleceklerini söyleyen İlhanlı Devleti elçisi, Nikola ile birlik içindedir. Osman Bey, vergi ödeyecek mi?

MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi?

3 yıllık vergiyi 3 gün içinde ödemelerini isteyen Yargucu, büyük bir savaşın çıkmasına zemin mi hazırlıyor?

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'E MÜJDE VERİYOR!

Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar. Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak?