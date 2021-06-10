10 Haziran 2021 Perşembe 14:16 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:16

Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' 63. bölüm fragmanında Bizans ve Moğollar, Türklere karşı yeni ve büyük bir savaş hazırlığındadır. Moğolların başına gelen yeni Bizans komutanı Dukas, nefret ettiği Türkleri yenmek için nasıl taktik uygulayacak? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına karşı nasıl bir yol haritası çizecek? Kuruluş Osman 63. yeni bölümde ne olacak? İşte Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜM FRAGMANI

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 63. yeni bölümünde Moğollar ve Haçlılar birlik olarak Dukas adında yeni bir komutanın altında Türklere karşı savaşa hazırlanır.

Moğolların başında yeni komutan Dukas, Türklerden nefret eden biridir.

Cenk için hazırlanmaları gerektiği söylendiğinde Osman beyin verdiği "Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur" cevabı ise yeni bölüme damga vuracak.

Diğer yandan Osman Bey, Bala Hatuna evladı olacağını söyler. Bala Hatun ise kendisi ve Osman'ın bir çocuğu olması durumunda kendi elleriyle ördüğü patikleri Malhun Hatun'a verir. Malhun Hatunla Bala arasındaki buzlar eriyecek mi?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuruluş Osman 62. bölümde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır.

Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker.

Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer.

MALHUN HATUN HAMİLE

Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar. Osman bey, bir evladı olacağını öğrenmiştir.